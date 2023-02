Alle 18:30 c’è la prima delle due gare che chiuderanno la 24esima giornata di Serie A. Ad affrontarsi Cremonese e Roma, per entrambe la vittoria sarebbe fondamentale: per i grigio rossi sarebbe la prima in questo campionato che riaccenderebbe una speranza di salvezza. Per gli uomini di Mourinho vorrebbe dire secondo posto in classifica.

Di seguito le formazioni ufficiali:

CREMONESE (3-4-2-1): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Benassi, Valeri; Afena Gyan, Okereke; Tsadjout. All. Ballardini

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Belotti. All. Mourinho