CorrSera – Napoli al livello di Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco: il motivo

Il Napoli è a livello di Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City.

I dati stagionali lo dimostrano, come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera, che sottolinea la forza esplosiva in attacco degli azzurri e la difesa granitica che non subisce goal in Serie A dalla vittoria al Maradona per 2-1 contro la Roma: “Il Napoli sta andando avanti mescolando bellezza ed efficacia sia in Italia che in Europa. Lo dimostra la sequenza di numeri eccezionali prodotta dagli azzurri: la difesa solida che a febbraio ha tenuto la porta inviolata, l’ultimo gol subito risale alla sfida contro la Roma dello scorso 29 gennaio, quando El Shaarawy regalò ilmomentaneo pareggio ai giallorossi. Le percentuali di possesso palla, la quantità media di tiri realizzati sia fuori che dentro lo specchio è all’altezza delle big europee. Si gioca sui livelli di Bayern Monaco, Manchester City e Real Madrid”.