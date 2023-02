CdS – L’Inter non riesce a stare dietro al Napoli, Inzaghi il primo colpevole

Il ko contro il Bologna ha segnato una condanna per l’Inter di Inzaghi. Si chiudono (quasi) definitivamente le possibilità di riaprire una lotta scudetto. In casa nerazzurra si respira aria di tensione anche in relazione alle parole pronunciate da Maratto, secondo cui ci sarebbero delle conseguenze se non fosse raggiunto l’obiettivo Champions in classifica a fine campionato.

“Inzaghi sarebbe il principale colpevole. E pagherebbe pure il fatto di non avere vinto lo scudetto l’anno scorso” oltre al fatto di non aver nemmeno lottato per la vittoria, al netto di uno straordinario Napoli, quest’anno“. Scrive il Corriere dello Sport, oggi in edicola.