CdM – Il Napoli gioca il calcio di un altro livello: i dettagli

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli. Il quotidiano mette in evidenza il gioco tecnico degli azzurri, paragonandolo a quello dei top club europei come Real Madrid e Bayer Monaco:

“Le percentuali di possesso palla, la quantità media di tiri realizzati sia fuori che dentro lo specchio è all’altezza delle big europee. Si gioca sui livelli di Bayern Monaco, Manchester City e Real Madrid. Nel post-partita di Empoli e ieri anche sui social, Spalletti ha celebrato un ripiego difensivo fatto con ferocia e tempi perfetti durante Sassuolo-Napoli, dopo un calcio d’angolo battuto male”. Si legge sul quotidiano.