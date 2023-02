Mattino – Reja: “Osimhen stellare, Kvara è un fenomeno…”

Durante una lunga intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino, Edoardo Reja si è soffermato sul Napoli, in particolar modo sui profili di Osimhen e Kvaratskhelia.

Queste le parole dell’ex tecnico azzurro: “Victor è stellare. Trascina la squadra, il pubblico; corre, pressa, scatta, difende e fa gol. Un centravanti fortissimo, completo, attacca gli spazi, lega il gioco di squadra, è straordinario di testa. Kvara lo conoscevo già, l’avevo studiato nelle partite che aveva giocato la Georgia perchè avremmo poi dovuta affrontarla in amichevole con l’Albania: con il match analyst Rossi lo studiammo in ogni minimo dettaglio. È un grandissimo calciatore, un fenomeno con la palla tra i piedi che non riesci mai a togliergliela: ogni sua giocata è determinante sia quando fa un assist che quando tira in porta”.

Poi, parentesi sul rendimento del gruppo in Champions League: “La squadra di Spalletti ha dato lezioni di calcio dappertutto, anche in Europa, a cominciare dal 6-1 all’Ajax e sta dominando fuori casa come aveva fatto in passato il Milan di Sacchi: le uniche squadre italiane a riuscirci anche sotto il profilo del gioco. Può arrivare nelle semifinali e poi si vedrà, dipenderà anche dai sorteggi tenendo presente la forza di Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco ma il Napoli potrà dire la sua anche contro questi squadroni”.