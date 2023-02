Edy Reja: “Kvara è un grande giocatore, decide le sorti delle partite”

Edy Reja è una figura di grande rilievo per Napoli e De Laurentiis. L’allenatore che ha portato il club dalla serie C alla A con due promozioni consecutive, oggi guarda con ammirazione al club azzurro diventato così importante. In un’intervista rilasciata a Il Mattino afferma “E’ qualcosa di eccezionale. Non si era mai visto niente del genere in Serie A con questo enorme distacco sulla seconda”.

Secondo l’ex CT dell’Albania, la squadra di Spalletti è stata senza mezzi termini la migliore nella storia del calcio italiano. Ha offerto lezioni di calcio ovunque, anche in Champions League. Potrebbe raggiungere le semifinali, dipenderà anche dal sorteggio e dalla forza di Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco ma il Napoli potrà mettere in mostra il suo valore contro queste formazioni.

Reja ha già incontrato Kvaratskhelia in passato: “L’ho conosciuto durante la partita della Georgia, che avremmo dovuto affrontare in amichevole con l’Albania. Abbiamo esaminato ogni dettaglio di quella partita insieme a Rossi, il nostro match analyst. È un grande giocatore, un vero talento con la palla ai piedi: ogni sua giocata ha il potere di decidere le sorti della partita, sia quando serve l’assist decisivo o quando prova a segnare”.