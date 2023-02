Come selezionare le slot machine online a cui giocare

Quando si accede a un casinò online, la gamma di slot machine disponibili è immensa ed è difficile scegliere soprattutto se si è alle prime armi. Lo sviluppo del gioco online è in crescita e nuove slot online vengono proposte per accontentare i giocatori che si appassionano alla novità. Esistono vari criteri per scegliere una slot machine e le potenziali vincite non sono l’unico fattore da considerare. Vediamo quali sono gli elementi da tenere presente per fare la migliore selezione di slot online a cui giocare.

Il budget stabilito per il gioco

Il budget è il primo fattore da valutare nel momento in cui si inizia a giocare. Le puntate massima e minima per giro di rulli non sono uguali per tutte le slot machine online, quindi se il budget non è elevato è meglio scegliere le slot online classiche con una sola linea di pagamento. È chiaro che il gioco risulterà meno divertente e non darà le emozioni legate alla grafica coinvolgente di slot online con puntata di maggior valore. C’è la possibilità di optare per l’attivazione di alcune delle linee di pagamento nel gioco a puntate massime, tuttavia c’è il rischio di farsi scappare probabili vincite cospicue. L’ammontare della puntata va adeguato all’andamento delle giocate precedenti. Se una slot machine inizia a dare vincite, è probabile che continuerà in serie. A questo punto è da valutare un incremento del valore della puntata, mentre se si è in perdita è meglio ridurlo. In questo modo si limitano le perdite e si ha la disponibilità di budget necessaria per continuare il gioco e aumentare di nuovo il valore in una fase più promettente.

L’offerta di bonus e di jackpot

I nuovi modelli di slot machine online offrono una serie di bonus, free spin e simboli jolly che contribuiscono a rendere più emozionante il tempo trascorso a giocare. Un gioco bonus è, ad esempio, la ruota della fortuna, mentre i free spin garantiscono un numero variabile di giri gratuiti che permette di continuare a giocare senza dover fare altre puntate. Le slot machine con jackpot sono collegate fra di loro e hanno un montepremi piuttosto rilevante. A ogni giocata viene incrementato il jackpot che si può vincere sin da subito. È consigliabile fare la puntata massima per avere la maggiore probabilità di vincita. Non bisogna dimenticare di dare un’occhiata alla tabella dei pagamenti per sapere il valore di ogni simbolo, il modo in cui attivare l’accesso al jackpot e se ci sono dei simboli scatter previsti nel gioco.

Scegliere il tema di gioco preferito

Molti giocatori, piuttosto che concentrarsi sul payout, preferiscono trascorrere del tempo giocando a slot machine online con un tema di gioco a loro gradito. Prendiamo ad esempio il calcio e le slot Italia online che propongono grafica e animazioni dedicate a questo tema. La slot Holly and Benji è una produzione di Eurobet ed è la versione gioco del cartone animato con i due simpatici protagonisti. È una slot online con 25 linee di pagamento e ha un RTP del 94, 17% cioè un ritorno al giocatore di 94 gettoni su 100 all’incirca. Occorre precisare che il calcolo RTP si basa sulle sessioni totali di gioco sulla slot machine con puntata massima sulle linee di pagamento e l’attivazione di tutti i bonus. Altri sviluppatori di software per slot machine, molto conosciuti e apprezzati, hanno realizzato giochi a tema per gli appassionati di calcio come Microgaming. La slot online Football Star è stata creata con una struttura 5×3 e in più 243 possibili combinazioni. Il simbolo Scatter è naturalmente calcistico e garantisce free spin se si presenta nell’esatta combinazione. Il divertimento è al top con la funzione Striking Wild in cui il simbolo Jolly può spostarsi tra i rulli.

Valutare la volatilità della slot machine

La classificazione sulla volatilità distingue tra alta, media e bassa volatilità. Se l’informazione sulla volatilità non è fornita, è sufficiente provare la slot online in versione demo per farsi un’idea della frequenza delle vincite. Se si preferiscono vincite di minor importo e più frequenti, è il caso di privilegiare le slot machine a bassa volatilità. Chi ha la passione per il rischio e vuole provare l’adrenalina di conquistare una vincita cospicua deve giocare per più tempo. La volatilità media è una via di mezzo fra le altre due opzioni.

Prediligere le slot machine con moltiplicatore

Come si può intuire dalla parola la slot machine ha un moltiplicatore per le combinazioni vincenti, ad esempio se la vincita è di 100 monete grazie al moltiplicatore 2x vengono accreditate 200 monete. Non c’è un gioco moltiplicatore standard, può essere attivato casualmente durante il gioco oppure essere applicato solo per un giro di rulli. L’attivazione avviene grazie a un simbolo speciale oppure per aver fatto comparire alcuni simboli particolari.

Giocare prima con la versione demo

I migliori casinò online in generale offrono ai giocatori la possibilità di provare le slot machine in versione gratuita demo. In tal modo si può capire come funziona il gioco senza scommettere soldi. È un metodo perfetto per selezionare le slot online più in linea con il proprio budget e scartare le opzioni che lo farebbero terminare in pochi giri di rulli. C’è il vantaggio di poter scoprire quali siano i bonus e le potenziali vincite e bisogna ricordare, già all’inizio, di registrarsi con i dati personali per l’iscrizione al casinò. Il modo in cui si gioca non va a influenzare le probabilità di vincita in quanto tutto dipende dalla casualità. Come spiega BitMAT nel gioco sicuro e certificato la casualità è stabilita dal generatore di numeri casuali RNG (Random Numbers Generator). È una garanzia di imparzialità ed equivale alla figura del croupier nel gioco dei dadi, della roulette e delle carte.

Stabilire se giocare alle slot machine con jackpot

Bisogna fare una scelta: giocare o non giocare alle slot online con jackpot. Il motivo è semplice, si tratta di slot che hanno un RTP inferiore a quello delle altre slot machine. È sicuramente più eccitante per la probabilità di vincere alla grande o perdere tutto, tuttavia se si preferisce il divertimento con qualche vincita ogni tanto l’opzione slot online senza jackpot è la scelta più azzeccata.