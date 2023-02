ADL ricorda Maurizio Costanzo: “Sognavamo qualcosa insieme…”

Aurelio De Laurentiis era presente tra le persone che hanno reso omaggio alla camera ardente di Maurizio Costanzo in Campidoglio.

Il presidente del Napoli ha ricordato così la sua amicizia con il giornalista e conduttore televisivo: “Abbiamo lavorato insieme nell’81 a un testo che poi è diventata una trasmissione per Rete4 che si chiamava “Questa sera amore”, parlava degli amori degli italiani ed ebbe un gran successo, più di 6 milioni di spettatori. Con lui è rimasto sempre questo rapporto di grandissima amicizia, rispetto, e stima reciproca. Ultimamente ci vedevamo molto spesso perché Maurizio avrebbe voluto occuparsi ancora di cinema. Lui era un appassionato anche di horror e serie tv. Poi aveva scritto insieme a Ettore Scola il soggetto di “Una giornata particolare”. Maurizio non pensava che potesse accadere perché sperava che questo sodalizio potesse durare. Ci eravamo ritrovati per discutere di qualcosa da poter fare insieme“.