Tutti pazzi per Hojlund, Napoli avvisato

Il Corriere dello Sport di oggi sottolinea che, qualora Vlahovic dovesse andare via, la Juventus punterebbe su Rasmus Hojlund: il quotidiano afferma che c’è stato un contatto con gli agenti del centravanti danese dell’Atalanta, ma anche tante altre squadre europee sono interessate a lui. Se il Serbo non riuscisse a qualificarsi per la Champions League, alcuni cambiamenti saranno necessari e l’investimento di gennaio 2022 è una delle opzioni più popolari: l’agente Darko Ristic sta registrando interessi da parte di mezza Europa.