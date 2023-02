Osimhen continua a frantumare record: si avvicinano due nuovi bonus nel suo contratto

Ventuno gol in venticinque partite, diciannove in campionato e due nella Champions League: Victor Osimhen è il leader di una squadra praticamente perfetta, che ora può vantare un record incredibile. Lo Scudetto è a portata di mano, il Napoli sta volando e il nigeriano si gode il successo – ha segnato in 8 partite consecutive, 10 gol in 8 partite – sia dal punto di vista tecnico che economico.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola racconta: “Victor ha già raggiunto il suo primo bonus contrattuale di 130 mila euro per aver segnato 20 gol. Ma sta avanzando così velocemente che potrebbe superare anche i bonus previsti al venticinquesimo e trentesimo gol, obiettivi a portata di mano per un attaccante che ha realizzato 21 gol in soli 25 incontri. Ci sono ancora 15 partite davanti a lui e, con un po’ di fortuna, potrebbero diventare 17; se riuscisse ad arrivare fino a 20 significherebbe giocarsi la finale di Champions League a Istanbul…”.