Riccardo Montolivo, ex centrocampista di Milan e Fiorentina, opinionista e commentatore di Dazn, si è mostrato molto scettico riguardo il rendimento di Victor Osimhen nelle prossime stagione.

RICCARDO MONTOLIVO: “I giocatori vanno valutati nel tempo, per 2 o 3 anni, oltre che nel contesto in cui giocano. Osimhen, ad esempio, sarebbe in grado di ripetersi l’anno prossimo? Forse si, ma non lo sappiamo con certezza.”