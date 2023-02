Iannicelli: “Osimhen e Mario Rui: Spalletti dovrà correggere due loro difetti”

Iannicelli, giornalista sportivo campano, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria del Napoli contro l’Empoli. Queste le sue parole: “L’espulsione di Mario Rui è stata sconsiderata perché la squadra era in totale controllo del match e in campionato ha un vantaggio abissale. Un altro difetto da eliminare è l’abituale fuorigioco di Osimhen. Con più attenzione il Napoli avrebbe chiuso agevolmente la gara. Il lavoro delle prossime settimane dovrà essere quello di correggere questi difetti per puntare in alto anche in Europa”.