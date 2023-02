Zanetti a Dazn: “Il Napoli è impressionante a guardarlo da vicino. Hanno ridicolizzato la vincitrice dell’Europa League, per noi non era facile”

Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, è intervenuto nel corso del post partita di Dazn per parlare di Empoli-Napoli.

“Sono contento del fatto che non molliamo mai e dell’aver portato a casa un risultato dignitoso. Il Napoli è impressionante a guardarlo da vicino. Abbiamo messo la gara su un binario difficile dopo due errori su palle inattive, poi diventa difficile scalare la montagna. Ci portiamo dentro una bellissima esperienza, siamo una squadra giovane e da partite come queste possiamo portare tutti qualcosa a casa. L’approccio è stato difficile per la tensione, eravamo meno fluidi, ci bastava la loro pressione per tornare indietro. Abbiamo avuto un po’ di timore. Potevamo sicuramente fare meglio di così. Qualche giorno fa il Napoli ha ridicolizzato l’Eintracht che ha vinto l’Europa League, non era una gara facile”.

“Secondo tempo? La nostra partita non stava funzionando e abbiamo provato a cambiare qualcosa andando sugli esterni. Ai ragazzi non ho molto da dire. Ci siamo tolti il dente, ora dobbiamo pensare alle prossime sfide”.

“Baldanzi e Parisi hanno risentito dell’interesse delle big? Non so, forse sì. Non c’erano molti spazi. Il Napoli non è solo palleggio, ma anche grande aggressività, serve velocità di pensiero e tecnica. I ragazzi di cui parlate l’hanno fatta vedere a tratti, sbagliando più del solito”.