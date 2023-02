Top&Flop di Empoli-Napoli: Osimhen e Kvara sempre sugli scudi. Primo rosso per un azzurro.

Il Napoli espugna il Castellani per la seconda volta nella storia. Primo tempo in controllo per la squadra di Spalletti trascinata dai suoi gioielli. Peccato per la sciocchezza di Mario Rui per si fa buttare fuori per una reazione evitabile che poteva rischiare di compromettere la gara.

Ecco i Top&Flop di Empoli-Napoli.

TOP -Osimhen – Sette partite consecutive in gol. Un piccolo ma prezioso record per il centravanti azzurro che sale a quota 19 in campionato. Non si risparmia mai. Incappa spesso in posizione di fuorigioco altrimenti oggi ne avrebbe fatti quattro di gol. Con il Napoli in dieci va a fare l’ala e si sacrifica in copertura. Sempre più leader. Esce stremato all’82’ tra gli applausi di tutto lo stadio.

Flop – Mario Rui. Rientrava da titolare dopo due panchine. Vuole dimostrare di essere un titolarissimo e di poter dare un grande contributo a questa squadra come sempre. Eccede forse in qualche confidenza perdendo palloni facili ma costringe sempre gli avversari al fallo. Sciocchezza incredibile e gratuita quella su Caputo che ora gli costerà almeno due giornate di squalifica e non permetterà ad Olivera di rifiatare. Speriamo di ritrovare il Mario Rui decisivo che con i suoi assist ha messo le ali a questo Napoli.