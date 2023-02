Repubblica – Altro che divieto: quanti partenopei a Empoli!

I tifosi del Napoli sognano insieme alla loro squadra. Lo scudetto sembra più vicino di quanto si pensi, ma la concentrazione non deve mai mancare. L’Empoli di Caputo e Parisi è pronto a infastidire la capolista che resta in guardia. Nonostante il divieto di trasferta per i tifosi del Napoli residenti in Campania e il settore ospiti chiuso, la marea azzurra non si fermerà: sono previsti circa 5 mila tifosi del Napoli, sparsi sugli spalti del Castellani. Molti sono residenti in Toscana e sperano in una rivincita dopo il ko dello scorso anno. Lo scrive Repubblica.