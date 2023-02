Napoli-Frosinone Primavera – Sconfitta beffa per gli azzurrini che perdono nel finale di gara

Alle 14.30 il Napoli Primavera ha affrontato a Cercola il Frosinone Primavera per provare ad avvicinarsi alla Sampdoria in classifica. Gli azzurrini però sono usciti sconfitti dalla sfida contro i ciociari nel finale di gara, e sono stati beffati a pochi minuti dal fischio finale. Il Napoli ha spinto per la maggior parte della gara ma non ha mai trovato la via del gol, e nel finale il Frosinone ha aumento l’intensità e al minuto 86 ha trovato la rete decisiva con Pera, che di testa ha battuto Boffelli.