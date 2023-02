Gazzetta ricorda il ko dello scorso anno: “Ad Empoli morì il vecchio Napoli”

Gazzetta dello Sport presenta l’anticipo di Serie A in programma alle 18 al Castellani e lo fa ricordando il ko subito dal Napoli lo scorso anno. Gli azzurri furono rimontati dallo 0-2 al clamoroso 3-2 che vide protagonista gli errori di Meret e della difesa azzurra.

“Da quel giorno sembra passata un’era geologica – scrive la rosea – perché oggi problemi di sorta non ce ne sono e della qualità del gioco della squadra azzurra si parla in tutta Europa. Certo è che, in qualche modo, l’attuale capolista è nata proprio ad Empoli quando in pratica “morì” il vecchio Napoli che aveva sognato nella passata stagione ma anche negli anni precedenti di conquistare uno scudetto che poi – per un motivo o per l’altro – era sempre sfuggito. Adesso il tricolore è a portata di mano ed è innegabile che questo è un altro Napoli“.

Un altro Napoli, un Napoli che ha dovuto rinunciare a pilastri fondamentali e risorgere dalle proprie ceneri con scelte di mercato che si sono poi rivelate più che vincenti. “Quel giorno – continua Gazzetta – nel 4-2-3-1 impostato da Spalletti erano in campo i vari Insigne, Mertens, Fabian e pure Zanoli prima e Malcuit poi al posto di Di Lorenzo. Gente forte ma anche alternative non esattamente all’altezza dei titolari. Soprattutto, però, quel Napoli ogni tanto sembrava avere in testa i fantasmi del passato mentre ora la freschezza non è solo fisica ma soprattutto mentale”.