Gazzetta – Napoli penultimo in Serie A in una speciale classifica

L’edizione odierna di Gazzetta dello Sport presenta un interessante focus sulle squadre di Serie A. La particolare classifica riguarda l’altezza media e il peso delle squadre del massimo campionato. Il club primo in classifica è il Torino con il portiere Milinkovic-Savic alto 202 centimetri, mentre la formazione con più chili è il Bologna.

Secondo questa speciale classifica il Napoli risulta penultimo per l’altezza media (182 centimetri). Anche per il peso si distingue: gli azzurri sono fra le squadre coi valori più bassi (76,4 kg). Dire “il Napoli è penultimo in classifica” fa pensare a qualcosa di negativo, specie se pensiamo all’incredibile campionato che sta facendo la squadra partenopea. E’, invece, un risultato ottimo. C’è, però, un altro dato che sorprende e sottolinea ancora di più l’ottimo lavoro svolto da Spalletti e da tutta la squadra: il Napoli risulta la formazione con più reti sugli sviluppi di calcio d’angolo (11) e che tira di più in porta (49,19 %).