Donadoni: “Il posto Champions se lo giocano tutte tranne in Napoli, tutto è in bilico in classifica”

L’ex allenatore del Napoli ed ex giocatore del Milan Roberto Donadoni ha parlato ai microfoni di Tuttosport sul campionato italiano. Tra le altre cose l’ex tecnico partenopeo ha parlato della classifica che oltre il Napoli saldamente al primo posto vede cinque squadre lottare per la Champions. Queste le sue parole: “Il posto in Champions se lo giocano tutte le squadre sotto il Napoli, non sono poche e on c’è niente di scontato al momento. Basta perdere una partita, o avere un momento no come capitato al Milan e rischi di restare fuori. Nell’arco di una stagione può capitare di vivere un momento di difficoltà”.