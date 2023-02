Lele Adani, opinionista della “Bobo tv”, ha parlato della vittoria del Napoli in Champions contro l’Eintracht Francoforte, una vittoria importante per il Napoli e che pone in vantaggio gli azzurri.

Dunque, Adani, per esaltare al meglio la squadra azzurra, ha sottolineato un dato indicativo della gestione del Napoli:

“La squadra azzurra, contro l’Eintracht, ha fatto un’ottima partita, una delle più grandi ed è stata brava anche a difendersi nei primi minuti, senza subire in maniera passiva, ma cercando di reagire. Io credo che un dato faccia capire come il Napoli domini la gara: nelle ultime partite, il Napoli ha perso 2 palloni ogni 200 minuti. Vuol dire essere sempre in dominio della gara”.

Fonte: Bobo TV.