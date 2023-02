Amir Rrahmani, colonna della difesa del Napoli, compie oggi 29 anni. Dopo un avvio non semplice, il kosovaro ha saputo imporsi al centro della difesa senza mai far mancare il suo rendimento, sia con Kalidou Koulibay che con Kim Min-jae al suo fianco, togliendosi anche lo sfizio di realizzare qualche gol pesante come quello inflitto alla Juventus. Tra i messaggi di auguri, spunta un video di Juan Jesus, postato sul suo account Instagram.