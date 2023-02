È stata diramata la lista dei convocati del match Empoli-Napoli, che si giocherà domani sabato 24 febbraio alle ore 18. Esclusa l’assenza per infortunio di Giacomo Raspadori, nessuna sorpresa nella lista per Luciano Spalletti. Di seguito, l’elenco dei giocatori che partiranno per la Toscana.