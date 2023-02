Sky – La probabile formazione con cui il Napoli dovrebbe giocare contro l’Empoli al ‘Castellani’

Domani il Napoli torna in campo, e ad aspettarlo c’è un avversario molto ostico, l’Empoli di Zanetti, che in casa è la bestia nera degli azzurri. Il club partenopeo negli ultimi anni ha molto spesso perso punti importanti in al ‘Castellani’, come l’anno scorso con la sconfitta per 3-2 in rimonta. Gli azzurri vogliono continuare a vincere per tenere a debita distanza l’Inter, per questo mister Spalletti non dovrebbe fare grossi stravolgimenti di formazione. Secondo Sky in attacco dovrebbe tornare dal primo minuto Politano al fianco di Osimhen e Kvaratskhelia, e a centrocampo potrebbe esserci di nuovo Elmas. In difesa Mario Rui sembra favorita su Olivera in seguito alle due panchine contro Sassuolo e Eintracht. Queste la probabile formazione azzurra per la sfida di domani:

Napoli – Meret; Di Lorenzo; Kim; Rrahamani; Mario Rui; Anguissa; Elmas; Lobotka; Politano; Osimhen; Kvaratskhelia