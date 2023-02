Fabrizio Ponciroli, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione L’Editoriale, in onda su Tmw Radio.

“Chi mi ha impressionato di più nella gara contro l’Eintracht? In casa Napoli c’è l’imbarazzo della scelta ma vado su Osimhen, che mi sembra l’attaccante puro più forte d’Europa dopo Haaland, Mbappé per me non è un centravanti puro. Osimhen è cresciuto in maniera esponenziale, ha un senso del gol clamoroso. È un attaccante impressionante”.