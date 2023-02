Papin: “Il Napoli è lo spauracchio della Champions League, è una candidata alla vittoria finale”

L’ex attaccante del Milan Jean Pierre Papin ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche del Napoli. Secondo l’ex centravanti francese gli azzurri rappresentano lo spauracchio della Champions e sono candidati a vincere la coppa. Queste le sue parole: “Il Napoli è lo spauracchio della Champions League, è una delle candidate alla vittoria finale, ma non è la favorita perché ci sono ancora molte big. Il Napoli non si fa molti problemi, i giocatori azzurri si divertono e trasmettono questo senso di leggerezza. Osimhen lo conoscevo dai tempi del Lille, da quando è arrivato a Napoli è migliorato molto”.