Dalla Spagna – Sentenza della Ue sulla Superlega sarà pro Uefa

L’edizione odierna di As ha riportato delle dichiarazioni di due ex membri della Corte di Giustizia della UE in merito alla diatriba Uefa-Superlega. In attesa della sentenza che arriverà in primavera, queste sono le parole del portoghese José Luis Da Cruz Villaca: “Non c’è nessun motivo per ritenere che le regole UEFA non rientrino nell’ambito della libertà di organizzazione di cui godono le associazioni sportive”. Alle sue dichiarazioni si sono aggiunte quelle dello scozzere Ian Forrester: “L’avvocato Athanasios Rantos ha espresso un’opinione abbastanza forte e ferma in favore dell’UEFA e del modello sportivo vigente in Europa”.