Cucchi: “L’immagine più bella della sfida con l’Eintracht è l’assist di Kvara. Il Napoli è la terza squadra più forte in Champions”

Ai microfoni di Radio Goal, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il radiocronista Riccardo Cucchi. Tra i temi trattati c’è la sfida di Francoforte vinta dagli azzurri per 0-2 e un’esaltazione degli azzurri che vengono definiti come la terza squadra più forte in Champions. Queste le sue parole: “La partita con l’Eintracht è stata complicata, perché hanno mostrato grande fisicità e nei primi 15 minuti l’Eintracht ha fatto comprendere al Napoli che non sarebbe stata una partita agevole da affrontare. Però fa piacere che il Napoli sia stato in grado di esprimere di nuovo la qualità del proprio gioco. L’immagine più bella della partita è rappresentata dal controllo e dall’assist di tacco di Kvaratskhelia per il secondo gol, in una partita in cui non era facile mettere in evidenza la propria bellezza con un avversario così fisico. Dopo Real Madrid e Bayern Monaco io metto il Napoli tra le più forti in Champions League, non posso dire lo stesso per quanto riguarda Milan ed Inter”.