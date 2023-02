Calaiò: “Domani potrebbe riposare Osimhen, Champions un sogno ma l’obiettivo è un altro”

“La insidie a Empoli ci sono, eccome: è una squadra ben allenata, gioca un ottimo calcio, ha una sua identità precisa. Non si chiude e prova a giocarsela, anche con tanti giovani interessanti. Parisi e Vicario ormai sono delle certezze, Baldanzi è promettente, ma del resto anche il Napoli in passato ha acquistato diversi calciatori da Empoli, dove sanno fare calcio e crescere i giovani. Il Napoli tuttavia non mi preoccupa, ha una mentalità consolidata, può alternare alcuni calciatori senza perdere forza e penso che Spalletti farà 3-4 cambi al massimo. Il gruppo azzurro ha fame e vuole battere tutti i record, vincere tutte le partite.

Osimhen? Ci starebbe un turno di riposo, magari ha avvertito acido lattico e per questo ha avuto qualche fastidio, potrebbe riposarsi ma decide Spalletti.

La Champions? Resta un sogno, non un obiettivo quale è ora il campionato. In ogni caso gli azzurri devono avere rispetto di tutti ma timore di nessuno anche in Europa“.