Francesco Baiano, ex calciatore, è stato intervistato da Il Mattino, dove ha parlato della coppia Osimhen-Kvaratskhelia.

“Osi-Kvara? Sono due fenomeni, i primi che balzano agli occhi per gol e assist. Ma nel tridente d’attacco sono importantissimi allo stesso modo Lozano e Politano, anche se hanno caratteristiche diverse. Più in generale, nella squadra sono tutti determinanti, tanto è vero che quando si guarda una partita del Napoli diventa poi difficile scegliere un migliore in campo”.