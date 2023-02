Adani: “Il Napoli è da top 4 in Europa. Al ritorno è lecito non attendersi sorprese”

Daniele Adani, ex calciatore e oggi opinionista, è stato intervistato da La Gazzetta Dello Sport. Per l’occasione, si è parlato della settimana europea delle italiane, tra cui figura il Napoli, vincente in casa dell’Eintracht Francoforte. Queste le parole dell’ex Inter a riguardo.

“Partirei dal primo quarto d’ora, in cui i tedeschi hanno giocato ad alto ritmo, creando dei problemi. È qui che la squadra di Spalletti ha confermato due caratteristiche: applicazione e serietà nell’atteggiamento. Cosa accadrà al ritorno? All’Eintracht mancherà Kolo Muani e il Napoli è nettamente superiore: lecito non attendersi sorprese. Un giocatore simbolo della gara d’andata? Facile dire Osimhen, Lobotka ha sporcato ogni pallone degli avversari. Gli azzurri grazie al lavoro di Spalletti hanno avuto una crescita inimmaginabile in estate. Oggi possono ambire ad arrivare tra le prime 4 d’Europa”.