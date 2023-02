Gianfranco Zola, ex fantasista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Prime Video: “Osimhen come Drogba? E’ un paragone che non mi dispiace, sono due giocatori che hanno in comune l’energia che mettono in campo che è enorme. Oltre alla forza fisica, hanno in comune questa grande aura. Un modo di stare in campo che trasporta anche gli altri, questa è una caratteristica importante che in pochi hanno”.