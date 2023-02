Sky – Osi e Kvara la coppia d’oro. Nell’ultimo mese sempre decisivi. Il grafico

Sono la coppia del momento. Nell’ultimo mese Osimhen e Kvaratshkelia hanno polverizzato le difese avversarie e collezionato numeri pazzeschi che stanno facendo volare il Napoli in campionato e in Champions League. Il Nigeriano ha messo a segno sei goal nelle ultime cinque partite, ultimo quello all’Eintracht, che ha permesso agli azzurri di sbloccare la partita in Germania e indirizzarla su binari più favorevoli. Il Georgiano, nonostante l’errore dal dischetto in Champions, ha comunque confezionato l’assist di tacco per Di Lorenzo che ha chiuso i giochi. Tre goal e due assist sono il bottino di questo mese per Kvara che sommati ai numeri di Osimhen, li rendono, al momento una delle coppie migliori d’Europa.