Repubblica – Napoli, la città si prepara a fare festa: le ultime

A Napoli si respira aria di festa! Secondo La Repubblica, Aurelio De Laurentiis e Gaetano Manfredi, sindaco della città, sarebbero in contatto. L’obiettivo? Iniziare i preparativi per organizzare un’eventuale festa Scudetto in città per i tifosi e la squadra:

“Il grande vantaggio in classifica permette di sognare ed iniziare già a preparare la grande Festa Scudetto a cui tutta Napoli vorrebbe partecipare. Il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si stanno confrontando in vista della fine del campionato. Si pensa a un evento in piazza del Plebiscito il 4 giugno, data della giornata conclusiva del torneo, con la partecipazione di Gigi D’AlessioC’è persino l’idea di organizzare appuntamenti nei singoli quartieri, allo scopo di evitare un sovraffollamento in centro, mentre in questura si lavora al piano per la gestione dell’ordine pubblico. I preparativi-Scudetto vanno avanti”. Che fine ha fatto la scaramanzia?