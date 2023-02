L’ex attaccante ed opinionista tv Fabrizio Ravanelli è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Il Napoli è come se fosse una squadra di settore giovanile con i fuori quota rispetto agli avversari, è troppo più forte delle altre. In Champions si sta confermando, ha una marcia in più. Osimhen? Gli attaccanti più forti vanno quasi tutti incontro, poi ci sono quelli che attaccano la profondità o quelli che sanno fare entrambe le cose: sono pochi e Osimhen è tra questi”.