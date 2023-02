Dopo le vittorie esterne di Sassuolo e Francoforte, terza trasferta in una settimana per gli azzurri: al Castellani gli uomini di Spalletti se la dovranno vedere con l’Empoli, che all’andata diede non poco filo da torcere al Napoli.

Questa la programmazione del turno:

Empoli-Napoli: sabato 25 febbraio ore 18 DAZN

Lecce-Sassuolo: sabato 25 febbraio ore 20:45 DAZN/SKY

Bologna-Inter: domenica 26 febbraio ore 12:30 DAZN/SKY

Salernitana-Monza: domenica 26 febbraio ore 15 DAZN

Udinese-Spezia: domenica 26 febbraio ore 18 DAZN

Milan-Atalanta: domenica 26 febbraio ore 20:45 DAZN

Verona-Fiorentina: lunedì 27 febbraio ore 18:30 DAZN/SKY

Lazio-Sampdoria: lunedì 27 febbraio ore 20:45 DAZN/SKY

Cremonese-Roma: martedì 28 febbraio ore 18:30 DAZN

Juventus-Torino: martedì 28 febbraio ore 20:45 DAZN