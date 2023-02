Nino D’Angelo: “Ero a vedere Inter-Napoli, quindi niente più stadio. Questa squadra se la gioca con tutti”

Nino D’Angelo, cantante e tifoso del Napoli, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica, dove ha parlato della sua scaramanzia a proposito del cammino degli azzurri.

“Sono andato a vedere la partita di San Siro con l’Inter e abbiamo perso: niente più stadio. Vedo le partite a casa, da solo, se ne devono andare tutti, tranne mia moglie, che non capiva niente di pallone, ora sa tutto, l’ho contaminata. Non ho mai visto un Napoli così in Europa, se la gioca con tutti. L’Eintracht non è il Real Madrid, lo so. E apprezzo Spalletti perché ci tiene tutti con i piedi per terra. Ma io parlo da tifoso e dico: a Francoforte potevamo segnare cinque gol. E in difesa? Ci sta quel Kim là dietro, ma dove l’hanno trovato? E poi Anguissa… deve entrare in campo sempre incazzato. Gli devono rubare una macchina, che ne so, così comanda il centrocampo. E Lobotka? Qui siamo al livello di Pirlo, ha otto occhi, è il termometro che ti misura la febbre”.