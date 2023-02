Montervino: “Ndombele non mi è piaciuto, si vede che entra in campo senza genio!”

Il dirigente sortivo ed ex azzurro Francesco Montervino è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live.

“Il Napoli di Spalletti è più completo di quello di Sarri. Questa squadra rischia di essere vincente e quindi la preferisco. A me piace un calcio concreto. Il Napoli ha un possesso palla intelligente e mette in difficoltà la squadra avversaria. il Napoli di Sarri, a volte, era meno convincente e a volte diventata stucchevole. Lobotka è allucinante, sta avendo un rendimento mostruoso. Mi colpisce per la bravura nella riconquista della palla: è sempre al posto giusto.

Ndombele? Con l’Eintracht – sorride – non mi è piaciuto molto. Mi pare, come si dice a Napoli, che sia entrato senza genio. Se ha voglia, non ha bisogno di essere presentato, è forte, ma con l’Eintracht è parso poco presente. Deve avere la motivazione giusta”.