Marchetti: “Il Napoli ha dei giocatori fantastici, un gioco solido e un ambiente che lo sa caricare. Non deve temere nessuno!”

Luca Marchetti, giornalista Sky, ha scritto questo nel suo editoriale per Tmw: “Si chiude l’andata della Champions League e l’Italia si presenta con 3 vittorie su 3 partite. 4 gol fatti e zero subiti. E’ vero due partite in casa, in cui l’uno a zero non può chiaramente far stare tranquillo nessuno. Almeno non tranquilli quanto il Napoli. Ma se avevamo bisogno di un iniezione di fiducia, beh è arrivata. Il Napoli forse era l’unica che non ne aveva bisogno.

Ma confrontarsi comunque in Europa con le migliori squadre della competizione e comunque imporre il proprio gioco e la propria mentalità è stato importante. Per confermare ancora una volta quanto è stato importante il lavoro di Spalletti, quanto è forte il gruppo che ha a disposizione l’allenatore toscano e che in stagioni come questa tutto è possibile. Senza andare troppo oltre (anche perché poi le partite vanno giocate) questo Napoli sa che non deve avere paura di nessuno. Ha dei giocatori fantastici, un gioco solido tanto efficace in attacco quanto in difesa, ha un ambiente che lo sa caricare e che lo accompagna”.