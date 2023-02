La nuova idea per le divise del Napoli: “Mettiamoci la faccia”

Secondo quanto riportato da Repubblica l’ultima pazza idea proveniente dalla società partenopea sarebbe stata quella di realizzare delle maglie con i volti dei giocatori. In linea con quanto fatto per le maglie dedicate a Maradona, dove è stato stilizzato il volto dell’indimenticabile campione argentino. La proposta del presidente era quella di inserire i volti dei giocatori attuali. Non si sa se le maglie avrebbero mantenuto o meno lo stesso design di quelle, a loro volta ispirate da un disegno di un artista napoletano. Un’idea che però è stata subito rigettata dalla Lega Serie A, in quanto il regolamento vieta che i componenti della stessa squadra, ad eccezione del portiere, indossino divise da gioco con grafiche o fantasie diverse l’una dall’altra, cosa che sarebbe accaduta inserendo il volto di ogni singolo giocatore.