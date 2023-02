Kvaratskhelia ricorda l’ex Real Guti con quell’assist di tacco

Khvicha Kvaratskhelia è sempre più uomo copertina del Napoli. Anche quando non gioca partite eccezionali, l’esterno georgiano fa parlare sempre di sé. Dopo la sfida di Francoforte, ha sbagliato un rigore ma ha regalato un assist di tacco al bacio per Giovanni Di Lorenzo. Un gesto tecnico che a molti colleghi spagnoli ha ricordato quello famoso di Guti in un Deportivo-Real Madrid, quando il fantasista spagnolo servì a Benzema un cioccolatino solo da scartare. Proprio Guti, caso vuole, è stato il primo amore calcistico di Kvaratskhelia, come lui stesso ha ammesso in un’intervista al Corriere dello Sport di qualche mese fa:

“Il mio idolo è Cristiano Ronaldo, anche se il mio primo amore è stato Guti. Quando giocavo con i miei amici a Tbilisi, la mia città, indossavamo magliette bianche e scrivevo il suo nome sulla schiena”.