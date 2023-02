Il Mattino – Napoli-Lazio, scatta l’obbligo della tessera del tifoso, per l’acquisto dei biglietti

Ci sono importanti novità circa l’acquisto dei tagliandi per assistere al match Napoli-Lazio. Secondo quanto riportato da Il Mattino, ci sarà bisogno della tessera del tifoso per lcomprare i biglietti.

“C’è una novità per i tifosi in vista di Napoli-Lazio: scatta l’obbligo di tessera a tutti i tifosi per la vendita dei biglietti. Nonostante una vendita più lenta del solito, non sono mancate le file: in centinaia fuori dalle ricevitorie, fino a 15mila tifosi in coda online. Un contrattempo che ha frenato l’entusiasmo ma che non impedirà l’ennesimo sold out stagionale”. Si legge sul quotidiano.