Il Mattino – Lozano via a fine stagione? De Laurentiis fissa il prezzo

Con Spalletti, Hirving Lozano si è spesso alternato con Politano. Nelle ultime partite, però, il messicano è riuscito a convincere il tecnico e ha ottenuto le chiavi della fascia destra. Una fiducia ripagata poi con il premio di MVP di Eintracht-Napoli e l’assist a Osimhen per il momentaneo 1-0.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, il futuro di Lozano non si tingerà più di azzurro. Il numero 11 percepisce 4,5 milioni a stagione ed è in scadenza nel 2024. Arrivato a Napoli nel 2019 dal PSV Eindhoven per 45 milioni, Lozano non potrà lasciare il club azzurro per meno di 65 milioni secondo la valutazione di Aurelio De Laurentiis.