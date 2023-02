Il Mattino – Italia-Inghilterra al Maradona, al via il restyling per un settore dello stadio

Il prossimo 23 marzo partirà l’avventura dell’Italia di Mancini per le qualificazioni a Euro 2024. Il teatro della prima gara con l’Inghilterra sarà lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Mattino, partiranno presto i lavori per il rifacimento dello stadio. Per farlo, sono stati stanziati circa 1 milioni dal Comune di Napoli e 500 mila dalla Regione Campania.

Il restyling prevede il rifacimento ex novo del settore adiacente alla Tribuna Autorità, dove si accolgono gli ospiti. Il progetto vedrà la nascita di un vero e proprio Settore Hospitality con 5 nuovi ambienti con materiali moderni: Sala President Lounge, Vesuvio Lounge, Vip Lounge, Executive Lounge e Lounge Bar.