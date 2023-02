Gazzetta: “Se la valanga di complimenti travolgesse la squadra?”

Il Napoli dominatore in Italia e in Europa. E’ infinito il numero di giornali che elogiano i ragazzi di Spalletti. Addirittura il New York Times ha riservato più servizi alla coppia Osimhen-Kvaratskhelia. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si aggiunge ai giornali che elogiano il Napoli, ma avverte: “C’è il rischio che la valanga di complimenti che arrivano da ogni angolo del mondo non finiscano per travolgere questi ragazzi che per esperienza (presenze) in Champions erano davanti solo all’Eintracht nelle 16 arrivate agli ottavi”. La rosea non crede, però, in questa possibilità e aggiunge: “Questo gruppo finora ha dimostrato una sfrontatezza e una capacità di non avvertire la pressione”.