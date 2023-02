Galli: “Tempo fa se volevo vedere bel calcio mettevo Liverpool o United, ora guardo il Napoli!”

Giovanni Galli, ex portiere di Napoli, Milan e Fiorentina ha rilasciato un’ intervista a Il Mattino: “Questa squadra mi ricorda il Milan di Sacchi prima di tutto per la mentalità e l’atteggiamento. I ragazzi si stanno divertendo. E questo gli consente di fare meno fatica, o comunque di non accusarla. Te ne accorgi nei recuperi anche di 60 metri che fanno gli attaccanti dopo aver perso palla.

Questo è lo spirito giusto. Tutto accade con velocità ed è bellissimo. Fino a qualche anno fa, se volevo vedere del bel calcio mettevo le partite di Liverpool e Manchester United: ora guardo il Napoli. Lo scudetto praticamente fatto, bisogna solo vedere con quanti punti di vantaggio lo vincerà”.