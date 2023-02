Corsi, pres. Empoli: “Vicario al Napoli? Giuntoli è in colloquio contino con il mio direttore. Baldanzi? Spero resti”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Vicario? Giuntoli per noi è un amico, tra lui e il mio direttore c’è un colloquio continuo. Ha sempre parole lucide verso le difficoltà che si possono incontrare. Si è sempre espresso positivamente su Vicario, vedo anche i big compiere incidenti di percorso. Per noi ha un rendimento costante, nelle ultime due settimane è stato un mostro professionalmente nonostante non sia al top della forma. Portiere da Napoli? Non so, dovreste chiederlo ai dirigenti partenopei. So che alcuni club inglesi lo stanno monitorando così come alcune italiane che fanno la Champions. Noi però vogliamo finire bene, lui non sarebbe mai andato via a gennaio, a fine stagione vedrà che panorama nascerà e da lì fare la scelta giusta. Baldanzi? Per noi rimane, lui e Fazzini giocheranno in squadre importanti e tra i coetanei della Serie A ha avuto una crescita importante. Devono completarsi a livello fisico e fare un percorso settimanale che gli consenta di crescere da quel punto di vista. A noi risulta che ci voglia un anno e mezzo, poi se arriveranno offerte irrinunciabili valuteremo. Spero saranno con noi anche l’anno prossimo”.