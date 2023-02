Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, parlerà domani in conferenza stampa in vista di Empoli-Napoli. L’occasione sarà importante per poter tornare sul successo conseguito in Champions League in casa dell’Eintracht Francoforte, oltre che di una partita da non prendere sottogamba, in uno stadio ricco di significato per il tecnico di Certaldo. L’appuntamento si terrà nella sala stampa di Castel Volturno alle ore 13:45.