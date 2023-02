A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Guido Clemente, giurista.

“Avremo un incontro anche con il presidente Gravina per parlare dei regolamenti che riguardano il calcio.Caso Plusvalenze? Il tema del convegno è la giuridicità, il regolamento del gioco del calcio. I temi dubbi bisogna trattarli così. Può essere che il presidente Gravina voglia intervenire su questo, ma il tema è vario e riguarda il calcio in generale. Queste indagini sono oggetto di indagine ed esprimersi è sempre azzardato. Vedremo come andranno i processi. Mi posso esprimere sul piano teorico: una volta che dovesse dimostrarsi che lo strumento della cosiddetta plusvalenza viene strumentalizzato per ottenere benefici è ovvio che altera le regole del gioco. Non c’è ombra di dubbio che noi vedevamo i risvolti di questo nel corso del campionato, le illegalità vanno scoperte dai giudici. Il Napoli è fortissimo e con un po’ di saggezza, ma dobbiamo fare ancora 10 vittorie e un pareggio. Ci vuole calma. Ne ho viste di tutti i colori negli anni, quindi non mi esprimo”.