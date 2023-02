Champions League – Lozano e Di Lorenzo in lizza per due riconoscimenti individuali. I dettagli

Hirving Lozano e Giovanni Di Lorenzo sono in lizza per conseguire ulteriori riconoscimenti per quanto conseguito nel corso della partita giocata contro l’Eintracht Francoforte. Il messicano, autore di un’ottima prestazione in Germania, è in lizza per il player of the week insieme a Hakan Calhanoglu, Vinicius Jr e Riyad Mahrez, gli altri man of the match delle rispettive sfide. Il capitano invece, autore di una rete fantastica, contende il titolo del goal of the week a Darwin Nunez, Vinicius Jr e Karim Benzema.