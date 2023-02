Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sul match contro l’Empoli in programma sabato alle ore 18:00. Secondo quanto riportato dal quotidiano, Luciano Spalletti ha in mente qualche cambio rispetto alla formazione messa in campo martedì a Francoforte. Mario Rui dovrebbe tornare ad essere titolare, così come Elmas.

“Mario Rui al posto di Olivera, considerando che il mancino d’Uruguay ha giocato dall’inizio sia con il Sassuolo sia con l’Eintracht; e ancora, Elmas per il più stanco tra Zielinski e Anguissa e Politano testa a testa con Lozano, che in Germania ha sfoderato una prestazione davvero molto positiva”. Scrive il quotidiano.